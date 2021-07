Večer o kmetijstvu in mladih (26. 7.)

Maribor, 26. julija - Vida Božičko v komentarju Za ljudi gre piše o slovenskih kmetijah in mladih prevzemnikih. Povprečna starost gospodarja na kmetiji v Sloveniji je 57 let, delež mlajših prevzemnikov pa se povečuje, a počasneje kot se povečuje delež najstarejših lastnikov kmetij. Avtorica meni, da je razlog tudi v družinskih odnosih in manjku pogovorov o prihodnosti.