Število civilnih žrtev v Afganistanu v prvi polovici leta naraslo za 47 odstotkov

Kabul, 26. julija - V spopadih v Afganistanu je bilo v prvi polovici leta ubitih okoli 1660 civilistov, še okoli 3250 pa jih je bilo ranjenih, kaže danes objavljeno poročilo ZN. V primerjavi s prvo polovico leta 2020 se je število ubitih in ranjenih civilistov povečalo za 47 odstotkov. Največ mrtvih in ranjenih med civilisti so zabeležili maja in junija.