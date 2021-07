Tunizijski predsednik prekinil delo parlamenta in odstavil premierja

Tunis, 26. julija - Tunizijski predsednik Kais Saied je v nedeljo prekinil delo tunizijskega parlamenta in odstavil premierja Hichema Mechichija. Vladajoča stranka Ennahdha je to potezo predsednika označila za državni udar. Ob odstavitvi premierja je na ulicah, kjer so čez dan potekali protesti proti vladajoči stranki, zavladalo veselje.