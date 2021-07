Fauci razočaran nad nepotrebno stisko zaradi naraščanja okužb

Washington, 26. julija - Glavni svetovalec ameriškega predsednika za zdravje in koronavirus Anthony Fauci je v nedeljo izrazil razočaranje nad tistimi, ki se nočejo cepiti proti koronavirusu, in dejal, da so se sedaj zaradi njih znašli v nepotrebni stiski, ko primeri okužb predvsem z različico delta spet naraščajo.