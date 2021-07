Delo o odnosih med državami na Balkanu (26. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Dejan Vodovnik v komentarju Mini schengen, stari Balkan, vmes pa BiH piše o tem, da sta za razmere v Bosni in Hercegovini med drugim krivi tudi Hrvaška in Srbija, saj si obe želita čim večji vpliv, poleg njiju pa naj bi to ozemlje zanimalo tudi Rusijo. Težav po mnenju avtorja ne bo mogla rešiti niti Slovenija kot predsedujoča Svetu EU.