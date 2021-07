Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. in 25. 7.)

Ljubljana, 25. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o epidemiološki situaciji v Sloveniji in o spremembi predpisov ob vstopu v restavracije in igralnice. Spremembe zadevajo tudi organizatorje javnih prireditev in shodov. Poročale so tudi o bronasti medalji kolesarja Tadeja Pogačarja, ki jo je osvojil na Olimpijskih igrah v Tokiu.