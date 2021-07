Proti covidu-19 cepljeni skoraj vsi poslanci

Ljubljana, 26. julija - Predsednik DZ Igor Zorčič in vodje vseh poslanskih skupin so pred časom v skupni izjavi pozvali državljane k čim širšemu cepljenju proti covidu-19. In tudi sicer je velika večina poslancev cepljena proti covidu-19. Ko so pojasnili za STA, so v številnih poslanskih skupinah že cepljenih vsi poslanci.