V Franciji protesti zaradi zaostrenih protikoronskih ukrepov

Pariz, 25. julija - V francoski prestolnici Pariz in številnih drugih francoskih mestih so v soboto potekali protesti proti novim ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom, ki se jih je udeležilo več kot 160.000 ljudi. Na obrobju Pariza je prišlo do izgredov, pri katerih je policija uporabila solzivec, poročajo tuje tiskovne agencije.