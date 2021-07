Putin na vojaški paradi v Sankt Peterburgu izpostavil moč ruske mornarice

Sankt Peterburg, 25. julija - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes med vojaško parado mornarice v Sankt Peterburgu dejal, da je ruska mornarica sposobna smrtonosnih napadov na podvodne in zračne cilje sovražnika, če bo to potrebno. Putin je omenjeno dejal le nekaj dni po tistem, ko so predstavniki ruske vojske napovedali preizkus novega ruskega naprednega orožja.