Na hrvaški obali od danes omejeno število ljudi na prireditvah

Zagreb, 26. julija - V vseh županijah ob hrvaški obali od polnoči veljajo strožji epidemiološki ukrepi, ki veljajo predvsem za omejitve števila ljudi na javnih in zasebnih prireditvah. Do 15. avgusta bodo na vseh prireditvah s 50 do največ 1000 udeleženci obvezna evropska covidna potrdila. Pri vstopu v državo je veljavnost potrdil o cepljenju podaljšana na 270 dni.