Vrtnarsko postajo Ivanci bodo nadgradili

Moravske Toplice, 28. julija - V Vrtnarski postaji Ivanci v občini Moravske Toplice že vrsto let izvajajo sortne poskuse zelenjadnic in vrtnin, da bi ugotovili, katere sorte so posebej primerne v določenih podnebnih in talnih pogojih. Zdaj bodo postajo še nadgradili, je dejal direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota Stanko Kapun.