Podpis pisma o nameri ustanovitve Biosfernega območja Julijske Alpe

Trenta, 25. julija - Pred Domom Trenta so v soboto ob praznovanju 40. obletnice ustanovitve Triglavskega narodnega parka (TNP) in 60. obletnice zavarovanja doline Triglavskih jezer podpisali pismo o nameri ustanovitve Biosfernega območja Julijske Alpe. Po besedah direktorja zavoda TNP Janeza Rakarja je to le začetek dolgega sodelovanja dveh sosednjih Unesco območij.