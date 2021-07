Vreme: Sončno z nekaj koprenaste oblačnosti

V ponedeljek bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji nastale posamezne nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 26 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo več oblačnosti, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo. V sredo bo sončno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad Balkanom in vzhodno Evropo pa vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda k nam priteka topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno poletno vreme. Na območju Alp bo popoldne in zvečer nastalo nekaj neviht.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden. V popoldanskem času bo nekoliko povečana toplotna obremenitev.