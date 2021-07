Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Dosegli so nove rekorde, pri čemer je indeks Dow Jones prvič presegel 35.000 točk, vse skupaj v pričakovanju, da bi pozitivni rezultati iz tega tedna prinesli večje dobičke v naslednjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.