V Ljubljani zagorelo parkirano policijsko vozilo

Ljubljana, 23. julija - Danes okoli 19. ure je na Cigaletovi ulici v Ljubljani zagorelo parkirano službeno vozilo policije. Požar so začeli gasiti občan, ki je opazil goreče vozilo, in policisti, ki so bili v bližini, zaradi hitrega ukrepanja pa ni nastala večja škoda, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.