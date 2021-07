Pogreb ubitega predsednika Haitija zmotilo streljanje

Port-au-Prince, 23. julija - Potem ko je pogreb umorjenega haitskega predsednika Jovenela Moiseja v mestu Cap Haitien najprej tekel mirno, so kasneje v bližini kraja slovesnosti odjeknili streli, policija pa se je spopadla s protestniki. Številne tuje delegacije, med njimi delegaciji ZDA in ZN, so se zato s pogreba umaknile predčasno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.