Pri nas doslej potrjenih 248 primerov različice delta, ki je prisotna v 78 odstotkih primerov okužbe

Ljubljana, 23. julija - Zadnje poročilo sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 248 primerov različice delta, od tega v tednu od 5. julija do 11. julija 73, teden pred tem pa 66. Različice delta plus tokrat niso potrdili, število potrjenih primerov te okužbe torej ostaja šest.