Na zahodu Indije zaradi monsunskih nalivov umrlo že več kot 110 ljudi

Mumbai, 23. julija - V zemeljskih plazovih in nesrečah zaradi hudih monsunskih nalivov je na zahodu Indije po zadnjih podatkih umrlo najmanj 112 ljudi. Zaradi plazov in poplav je več sto vasi na območju odrezanih od sveta ter brez elektrike in pitne vode. Na pomoč sta poleg reševalcev priskočili indijska mornarica in vojska, poroča na spletni strani Reuters.