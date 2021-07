Na širšem območju Maribora odkrivalo strehe in ruvalo drevesa, ponekod padala tudi toča

Maribor, 23. julija - Občine Maribor, Kungota, Pesnica, Lovrenc na Pohorju in Dravograd je po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje zgodaj popoldan zajelo močno neurje, ki je ruvalo drevesa in odkrivalo strehe objektov. V občini Lovrenc na Pohorju je padala tudi toča, ki je poškodovala poljščine, avtomobile in strehe objektov.