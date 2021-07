Ministri za evropske zadeve izpostavili pomen povezanega delovanja EU v času kriz

Brdo pri Kranju, 23. julija - Ministri EU za evropske zadeve so se na današnjem neformalnem zasedanju na Brdu pri Kranju strinjali, da mora EU v času kriz delovati povezano in usklajeno, sta po zasedanju povedala državni sekretar na MZZ Gašper Dovžan in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Oba sta izpostavila pomen sodelovanja z Zahodnim Balkanom.