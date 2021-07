Belorusija v zaprtje prisilila več kot 40 nevladnih organizacij

Minsk, 23. julija - Belorusija je do danes v zaprtje prisilila več kot 40 nevladnih skupin. Do zapiranja nevladnih organizacij je prišlo potem, ko je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko napovedal, da bo državo osvobodil vseh škodljivih nevladnih organizacij, ki so izrazile nestrinjanje z njegovim režimom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.