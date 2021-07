Vreme: Ponoči se bo postopno povsod razjasnilo

V soboto bo sončno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in vroče. Verjetnost neviht bo majhna in omejena predvsem na gorati svet severozahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V torek bo več oblačnosti, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bodo nastajale plohe in nevihte.

Vremenska slika: Prek vzhodnih Alp se proti jugovzhodu pomika višinsko jedro hladnega zraka. Njegov vpliv na vreme pri nas bo zvečer hitro oslabel.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, ponoči se bo od zahoda postopno zjasnilo. V soboto bo prevladovalo sončno poletno vreme.