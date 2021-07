Ljubljanska borza ta teden s padcem za poldrugi odstotek

Ljubljana, 23. julija - Na vrhuncu poletne turistične sezone so na Ljubljanski borzi prevladovala negativna gibanja. Pomembnejše delnice so se pocenile tudi za več kot štiri odstotke, med njimi tudi najbolj prometne Krkine. Indeks SBI TOP je izgubil 1,50 odstotka in teden končal pri 1141,28 točke. Sklenjenih je bilo za skupaj 5,1 milijona evrov poslov.