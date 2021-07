Koordinacija zdravniških organizacij za izboljšanje precepljenosti zaposlenih v zdravstvu

Ljubljana, 23. julija - Koordinacija zdravniških organizacij je danes na ministrstvo za zdravje naslovila predlog za izboljšanje precepljenosti zaposlenih v zdravstvu in ohranjanje delujočega zdravstva v četrtem valu epidemije covida-19. Ministrstvu so tako predlagali, da vse zaposlene v zdravstvu pozove k čimprejšnjemu cepljenju proti covidu-19, so sporočili.