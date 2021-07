ECDC in WHO: Različica delta prevladuje v večjem delu Evrope

Stockholm/Koebenhavn, 23. julija - Bolj nalezljiva različica novega koronavirusa delta že prevladuje v večjem delu Evrope, sta danes sporočila Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Podatki za obdobje med 28. junijem in 11. julijem kažejo, da različica delta prevladuje v 19 od 28 evropskih držav.