Članice EU za posodobitev zakonodaje o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Bruselj, 23. julija - Veleposlaniki držav članic EU so danes potrdili začasni politični dogovor o predlogu spremembe aarhuške uredbe za povečanje javnega nadzora nad akti EU, ki vplivajo na okolje. V aarhuški uredbi je določeno, kako EU in države članice izvajajo aarhuško konvencijo, katere cilj je zagotoviti dostop do informacij in pravnega varstva v okoljskih zadevah.