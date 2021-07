Ljubljanska borza: SBI TOP navzgor

Ljubljana, 23. julija - Ljubljanska borza je trgovanje končala z 0,69-odstotno rastjo indeksa najpomembnejših podjetij SBI TOP. Daleč najbolj zanimive za vlagatelje so bile delnice Krke, precej zanimanja je bilo tudi za delnice Petrola in Telekoma. Borzni posredniki so danes ustvarili za 1,3 milijona evrov prometa.