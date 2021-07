Na NIJZ predstavili mobilno aplikacijo za preverjanje PCT pogojev

Ljubljana, 23. julija - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so predstavili mobilno aplikacijo, ki bo organizatorjem kulturnih, športnih prireditev in javnih shodov omogočala preverjanje PCT pogojev, ki so nujni za udeležbo. Aplikacija je trenutno dostopna zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS, in sicer prek spletne strani eZdravje.