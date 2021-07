Črna gora zaostrila protikoronske ukrepe

Podgorica, 23. julija - Črna gora je danes za sedem dni zaprla diskoteke in nočne klube tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Odločitev so črnogorske zdravstvene oblasti sprejele, ker v državi v zadnjih dneh beležijo strm porast novih okužb z novim koronavirusom. Prepovedali so tudi vse glasbene festivale in vsa zbiranja v zaprtih prostorih.