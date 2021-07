Del opozicije po razkritju dopustovanj Janše z dobavitelji napoveduje ostro reakcijo

Ljubljana, 23. julija - Premier Janez Janša že več let dopustuje na otoku Mauritius skupaj z največjimi dobavitelji v zdravstvu, poroča spletni portal Necenzurirano. V premierjevem kabinetu so poudarili, da tam ni bil nikoli, ko je bil predsednik vlade. V opoziciji napovedujejo ostro reakcijo in sklic seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ.