Na območju Fužin in Letališke ceste v Ljubljani bodo zaradi del prekinili oskrbo s toploto

Ljubljana, 23. julija - Na območju Fužin in Letališke ceste v Ljubljani bo od 28. do najkasneje 30. julija prekinjena oskrba s toploto in sanitarno toplo vodo za uporabnike daljinskega ogrevanja. Energetika Ljubljana bo v tem času izvajala investicijska dela na vzhodni veji vročevodnega omrežja, so sporočili iz omenjenega podjetja.