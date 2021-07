Zveza Sonček opozarja na lažno zbiranje prostovoljnih prispevkov na Severnoprimorskem

Nova Gorica, 23. julija - Zvezo Sonček so v četrtek obvestili, da je pred trgovskim centrom v Kromberku v Novi Gorici potekalo zbiranje prispevkov za izvedbo terapevtskih kolonij in obnovitvene rehabilitacije, ki naj bi jih izvajali v Sončku. Darovalci so prispevali pet evrov, v zameno za svoj prispevek pa so prejeli brošuro in potrdilo.