Zemeljski plazovi v Indiji zahtevali 36 življenj

Mumbai, 23. julija - V treh ločenih zemeljskih plazovih v Indiji, ki so jih povzročili močni monsunski nalivi, je umrlo 36 ljudi, več kot 40 pa jih še pogrešajo, so danes sporočile lokalne oblasti. Trije plazovi so se sprožili v četrtek v zvezni državi Maharashtra na zahodu Indije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.