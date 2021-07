Murska Sobota, 23. julija - Iz tabora državnih nogometnih prvakov so sporočili, da so poskrbeli za drugo okrepitev za novo sezono. V Muro se vrača vezist Nik Lorbek, ki je za črno-bele že igral do odhoda v Belgijo pred dvema letoma. Novo pogodbo so sklenili do maja 2024, je sporočil klub.