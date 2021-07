V policijskem sindikatu zadovoljni z vladnim uresničevanjem stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 23. julija - V Policijskem sindikatu Slovenije so zadovoljni, ker je vlada v četrtek sprejela spremenjeno uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in tako izpolnila še eno točko sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev. Stavkovni sporazum sta vlada in sindikat podpisala maja letos.