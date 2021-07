Olimpijske igre tudi kot priložnost za promocijo slovenskega športa in turizma

Ljubljana, 23. julija - Olimpijski komite Slovenije (OKS) in Slovenska turistična organizacija (STO) sta se pred olimpijskimi igrami v Tokiu povezala pri promociji slovenskega športa in turizma ter znamke I feel Slovenia. Ker šport pomembno pripomore k promociji države in njeni prepoznavnosti, sta ob robu iger zasnovali več promocijskih in komunikacijskih aktivnosti.