Tri kilometre dolg zastoj je na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje.

Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cesti Ilirska Bistrica-MP Jelšane, pred mejnim prehodom ter na cesti Sečovlje-Izola.

Na mejnem prehodu Dragonja je za osebna vozila pri izstopu čakalna doba pol ure, na mejnih prehodih Jelšane in Obrežje eno uro, na mejnem prehodu Gruškovje pa med eno in dve uri.

Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje je za osebna vozila pri vstopu čakalna doba med eno in dve uri, na mejnem prehodu Jelšane pa približno eno uro.

Vipavska hitra cesta H4 bo med Selom in Šempetrom v obe smeri zaprta od sobote od 5. ure, do nedelje do 22. ure. Obvoz bo urejen po regionalnih cestah.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Do 25. julija bo v Ljubljani zaprta Bleiweisova cesta od križišča s Tržaško cesto do Tobačne ulice. Obvoz je po Šubičevi ulici, Slovenski in Aškerčevi cesti.

V Kranju bodo v soboto med 14.30 in 22. uro ter v nedeljo med 13.30 in 17.45 kratkotrajne popolne zapore nekaterih cest.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si