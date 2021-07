V Pakistanu doslej potrdili milijon okužb z novim koronavirusom

Islamabad, 23. julija - V Pakistanu so v zadnjem dnevu zabeležili mejnik v pandemiji covida-19, in sicer so od začetka epidemije potrdili milijon okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Oblasti se bojijo, da bi izbruh zelo nalezljive različice delta zajel gosto naseljena mesta v državi.