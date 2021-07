Avgusta na voljo aplikacija za spremljanje stanja na kmetijskih površinah

Ljubljana, 23. julija - Agencija za kmetijske trge je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem razvila spletno aplikacijo Sopotnik, ki omogoča sprotno spremljanje sprememb stanja na kmetijskih površinah in posledično zmanjšanje števila kontrol na kraju samem, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Aplikacija bo v uporabi od 1. avgusta.