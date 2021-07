Tedenski pregled - Slovenija od 23. 7. do 29. 7.

Ljubljana, 30. julija - Slovenski športniki so že v uvodni dneh olimpijskih iger v Tokiu osvojili štiri odličja; dve zlati, bronasto in srebrno. Epidemija covida-19 je znova v vzponu, vlada zato zaostruje ukrepe. V Bruslju so odobrili slovenski načrt za okrevanje, denar bo Slovenija dobila v roku 60 dni. Plečnikova dela v Ljubljani so vpisali na Unescov seznam.