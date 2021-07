Tedenski pregled - svet od 23. 7. do 29. 7.

Ljubljana, 30. julija - Na Japonskem so se začele zaradi covida-19 za leto dni preložene olimpijske igre. V večjem delu Evrope je začela prevladovati različica novega koronavirusa delta. V Tuniziji se je zaostrila politična kriza. Srbija, Albanija in Severna Makedonija so sklenile dogovor o Odprtem Balkanu. Avtobusna nesreča na Hrvaškem je zahtevala deset smrtnih žrtev.