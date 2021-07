V zadnjih dveh študijskih letih unovčenih bistveno manj študentskih bonov

Ljubljana, 25. julija - V zadnjih dveh študijskih letih, zaznamovanih z epidemijo covida-19, so študentje porabili občutno manj študentskih bonov. Letos po podatkih do konca junija za kar slaba dva milijona manj kot leto prej, zmanjšalo se je tudi število ponudnikov subvencionirane prehrane. Slednji se sicer še do 24. avgusta lahko prijavijo na razpis.