Vreme: Danes na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 23. julija - Danes bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. V notranjosti Slovenije so možne kratkotrajne plohe in posamezne nevihte. Proti večeru se bo od zahoda jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.