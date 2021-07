V Sydneyju zaradi novega izbruha koronavirusa razglasili izredne razmere

Sydney, 23. julija - Zaradi hitrega porasta okužb z novim koronavirusom so Sydneyju razglasili izredne razmere, so danes sporočile oblasti avstralske zvezne države Novi Južni Wales. V Sydneyju so v zadnjem dnevu potrdili 136 okužb, kar je rekordno število za ta izbruh. Nova Zelandija je zaradi izbruha preventivno ukinila potovalni mehurček z Avstralijo.