Newyorške borze končale v zelenem

New York, 22. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Številne družbe so predstavile poročila poslovanja v drugem četrtletju, večina je končala z dobički, kar je spodbudilo tudi indekse na borzi. Poleg tega so se vlagatelji otresli skrbi zaradi različice delta novega koronavirusa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.