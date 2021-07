Po ustavni odločbi o zakonu o nalezljivih boleznih nekateri prekrškovni postopki že ustavljeni

Ljubljana, 23. julija - Po odločbi ustavnega sodišča, ki je del zakona o nalezljivih boleznih ocenilo za neustavnega in vladne odloke, sprejete na njegovi podlagi, razveljavilo, so se nekateri prekrškovni postopki že ustavili, so za STA povedali v Pravni mreži za varstvo demokracije.