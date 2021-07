Matt Damon in Adam Driver v filmu The Last Duel

Los Angeles, 25. julija - Hollywoodska zvezdnika Matt Damon in Adam Driver sta v napovedniku filma The Last Duel pokazala svojo bojevito plat. V njem se kot viteza iz 14. stoletja v Franciji spopadeta v divjem dvoboju. Film naj bi v kinematografe prišel oktobra, piše nemška tiskovna agencija dpa.