Ministri EU o prihodnjem razvoju tekstilne in energetsko intenzivnih industrij

Brdo pri Kranju, 22. julija - Ministri EU, pristojni za konkurenčnosti in industrijo, so danes na neformalnem srečanju na Brdu pri Kranju razpravljali o prehodu podjetij tekstilne industrije in energetsko intenzivnih industrij na model krožnega gospodarstva. Razprava bo prispevek k oblikovanju ukrepov za trajnostno delovanje teh panog.