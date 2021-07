Nasilje v Južni Afriki uradno zahtevalo več kot 300 življenj

Johannesburg, 22. julija - Najnovejše nasilje v Južni Afriki, ki je državo zajelo ta mesec, je po navedbah tamkajšnje vlade zahtevalo že 337 smrtnih žrtev. Nazadnje so pred tem poročali o 276 smrtnih žrtvah. Številke so se povečale, ker so številni umrli kasneje zaradi posledic poškodb, ki so jih dobili med izgredi.