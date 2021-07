Talibani trdijo, da nadzirajo večino afganistanske meje; Tadžikistan z največjo vojaško vajo doslej

Kabul/Dušanbe/Moskva, 22. julija - Talibani so za ruske medije sporočili, da nadzorujejo 90 odstotkov afganistanske meje. Talibani so po umiku tujih sil iz dežele po Hindukušem sprožili več ofenziv, v katerih so jim uspele ozemeljske pridobitve. Tadžikistan, ki na jugu meji na Afganistan, pa je v okviru največje vojaške vaje v zgodovini preveril pripravljenost svojih oboroženih sil.